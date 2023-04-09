Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Проезд автомобилистов ограничат по улице Плиева в Ростове. С 10 апреля движение машин будет запрещено на участке от улицы Нариманова до улицы Евдокимова. Искать объездные пути водителям придется до 15 мая.
Власти объяснили временные неудобства ремонтом дорожного полотна на этом участке улицы.
Ранее стало известно, что на Социалистической улице в Ростове изменят разрешенную скорость движения. С 22 апреля ездить там можно будет, не превышая 40 километров в час. Ограничение будет действовать на участке от переулка Крепостного до Социалистической, 173.