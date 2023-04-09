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Почти на месяц ограничат движение по улице Плиева в Ростове

9 апреля 2023, 12:18
Фото: 1MI
На месяц ограничат движение по улице Плиева в Ростове
С 10 апреля на месяц ограничат движение по улице Плиева в Ростове, сообщила администрация города.

Проезд автомобилистов ограничат по улице Плиева в Ростове. С 10 апреля движение машин будет запрещено на участке от улицы Нариманова до улицы Евдокимова. Искать объездные пути водителям придется до 15 мая.

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Власти объяснили временные неудобства ремонтом дорожного полотна на этом участке улицы.

Ранее стало известно, что на Социалистической улице в Ростове изменят разрешенную скорость движения. С 22 апреля ездить там можно будет, не превышая 40 километров в час. Ограничение будет действовать на участке от переулка Крепостного до Социалистической, 173.

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