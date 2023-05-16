Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
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Днем во вторник, 16 мая, столкнулись два автомобиля и ограничили проезд для других машин. Из-за этого водителям приходится снижать скорость, чтобы проехать этот участок.
Согласно данным онлайн-карт, движение на этом участке сейчас затруднено в обе стороны. О пострадавших в автоаварии информации не поступало.
В целом по городу заторам на дорогах присвоили пять баллов из 10 возможных, наблюдаются пробки в центральной части города.
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