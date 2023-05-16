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Авария парализовала движение на Таганрогской в Ростове днем 16 мая

16 мая 2023, 11:58
Фото: ТГ канал rostovrnd
Авария парализовала движение на Таганрогской в Ростове днем 16 мая
В Ростове-на-Дону на улице Таганрогской из-за автоаварии образовалась пробка, сообщили водители в соцсети «ВКонтакте».

Днем во вторник, 16 мая, столкнулись два автомобиля и ограничили проезд для других машин. Из-за этого водителям приходится снижать скорость, чтобы проехать этот участок.

Согласно данным онлайн-карт, движение на этом участке сейчас затруднено в обе стороны. О пострадавших в автоаварии информации не поступало.

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В целом по городу заторам на дорогах присвоили пять баллов из 10 возможных, наблюдаются пробки в центральной части города. 

Читайте также о том, как КамАЗ с грунтом перевернулся на Малиновского в Ростове, спровоцировав огромную пробку. 

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