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В Ростовской области проведут фестиваль ГТО до 12 августа

19 мая 2023, 10:08
Фото: donland.ru
В Ростовской области проведут фестиваль ГТО до 12 августа
В Ростовской области состоится фестиваль по выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне», сообщили в правительстве региона.

Фестиваль проведут в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий. Всего в регионе в этом году организуют 10 подобных фестивалей, участниками которых станут 20 тысяч человек. 

Сейчас пройдет фестиваль ГТО среди трудящегося населения и первый этап станет муниципальным, он продлится до 10 июля. Второй состоится с 1 по 31 июля. 

Фестиваль «Донская селедка» состоится в Ростове-на-Дону 20 мая
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Финальный этап запланирован на 12 августа в Ростове. 

Напомним, что фестиваль «Донская селедка» состоится в Ростове-на-Дону 20 мая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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