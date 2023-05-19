Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
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Updated Сегодня, 10:10
Фестиваль проведут в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий. Всего в регионе в этом году организуют 10 подобных фестивалей, участниками которых станут 20 тысяч человек.
Сейчас пройдет фестиваль ГТО среди трудящегося населения и первый этап станет муниципальным, он продлится до 10 июля. Второй состоится с 1 по 31 июля.
Финальный этап запланирован на 12 августа в Ростове.
Напомним, что фестиваль «Донская селедка» состоится в Ростове-на-Дону 20 мая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.