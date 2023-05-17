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Фестиваль «Донская селедка» состоится в Ростове-на-Дону 20 мая

17 мая 2023, 12:53
Фото: ТГ канал ustland
Фестиваль «Донская селедка» состоится в Ростове-на-Дону 20 мая
В Ростове-на-Дону 20 мая проведут ставший уже традиционным фестиваль «Донская селедка».

Прийти могут все желающие в период с 10 до 16 часов в Кумженскую рощу, где будут угощать донской селедкой в различных кулинарных вариантах. Вместе с этим посетители смогут попробовать и другие блюда. 

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«Для гостей подготовили развлекательные площадки, в их числе фотозоны и детские анимационные площадки. Настроение праздника создадут выступления на сцене фестиваля песенных и танцевальных коллективов», — рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Он добавил, что также пригласили популярную кавер-группу.

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