Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Прийти могут все желающие в период с 10 до 16 часов в Кумженскую рощу, где будут угощать донской селедкой в различных кулинарных вариантах. Вместе с этим посетители смогут попробовать и другие блюда.
«Для гостей подготовили развлекательные площадки, в их числе фотозоны и детские анимационные площадки. Настроение праздника создадут выступления на сцене фестиваля песенных и танцевальных коллективов», — рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Он добавил, что также пригласили популярную кавер-группу.
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