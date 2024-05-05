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Донская селедка в Ростове

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Май 2024
Ученый рассказал, почему донская селедка вкуснее морской
Преимущество вкусовых качеств донской сельди над морской, раскрыл доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Сергей Дудкин.
5 мая 2024, 06:52
Май 2023
В Ростове шестой раз подряд провели гастрофестиваль «Донская селедка»
В Ростове гастрофестиваль «Донская селедка» привлек несколько тысяч горожан в Кумженскую рощу, об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.
20 мая 2023, 18:23
Фестиваль «Донская селедка» состоится в Ростове-на-Дону 20 мая
В Ростове-на-Дону 20 мая проведут ставший уже традиционным фестиваль «Донская селедка».
17 мая 2023, 12:53

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