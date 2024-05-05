В Ростове шестой раз подряд провели гастрофестиваль «Донская селедка»

В Ростове гастрофестиваль «Донская селедка» привлек несколько тысяч горожан в Кумженскую рощу, об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.