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В Ростове шестой раз подряд провели гастрофестиваль «Донская селедка»

20 мая 2023, 18:23
Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко
В Ростове шестой раз подряд провели гастрофестиваль «Донская селедка»
В Ростове гастрофестиваль «Донская селедка» привлек несколько тысяч горожан в Кумженскую рощу, об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко напомнил, что несколько дней назад губернатор региона Василий Голубев подписал документ, который утвердил каждую третью субботу мая как время ежегодного празднования Дня реки Дон.

И вот, 20 мая, в Ростове впервые отметили День реки Дон, который проходил в сопровождении экосубботника, просветительнских акций и гастрофестиваля «Донская селедка». В мероприятиях участвовали несколько тысяч горожан и гостей города.

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По словам Алексея Логвиненко, фестиваль проходит уже шестой раз и является одним из наиболее ярких событий гастротуризма, которое позволяет познакомиться с интересными способами приготовления селедки.

Перед фестивалем в Кумженской роще провели субботник, чтобы не допустить загрязнения одной из крупнейших зеленых зон города.

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