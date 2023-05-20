Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко напомнил, что несколько дней назад губернатор региона Василий Голубев подписал документ, который утвердил каждую третью субботу мая как время ежегодного празднования Дня реки Дон.
И вот, 20 мая, в Ростове впервые отметили День реки Дон, который проходил в сопровождении экосубботника, просветительнских акций и гастрофестиваля «Донская селедка». В мероприятиях участвовали несколько тысяч горожан и гостей города.
По словам Алексея Логвиненко, фестиваль проходит уже шестой раз и является одним из наиболее ярких событий гастротуризма, которое позволяет познакомиться с интересными способами приготовления селедки.
Перед фестивалем в Кумженской роще провели субботник, чтобы не допустить загрязнения одной из крупнейших зеленых зон города.