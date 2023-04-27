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Жители Каменска-Шахтинского остались без фестиваля шашлыка и салюта 9 Мая

27 апреля 2023, 17:46
Фото: mil.ru
Жители Каменска-Шахтинского остались без фестиваля шашлыка и салюта 9 Мая
В Каменске-Шахтинском решили отменить майские праздничные мероприятия — фестиваль шашлыка и салют, об этом сообщили в местной газете.

Портал «ПИК» со ссылкой на собственные источники объявил, что власти Каменска-Шахтинского решили отказаться от проведения фестиваля шашлыка и праздничного салюта, посвященного Дню Победы.

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По словам сотрудников городского отдела культуры города, уже сейчас принято решение не проводить фестиваль шашлыка 1 Мая, а остальная программа праздничных мероприятий находится на пересмотре. Обновленный список мероприятий собираются обнародовать позже.

Напомним, ранее о намерении отказаться от праздничного салюта на 9 Мая объявили власти Шахт и Донецка, а в Ростове изменили формат шествия «Бессмертный полк» и отказались от гала-концерта в День Победы.

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