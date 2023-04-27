Жители Каменска-Шахтинского остались без фестиваля шашлыка и салюта 9 Мая

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Портал «ПИК» со ссылкой на собственные источники объявил, что власти Каменска-Шахтинского решили отказаться от проведения фестиваля шашлыка и праздничного салюта, посвященного Дню Победы.
По словам сотрудников городского отдела культуры города, уже сейчас принято решение не проводить фестиваль шашлыка 1 Мая, а остальная программа праздничных мероприятий находится на пересмотре. Обновленный список мероприятий собираются обнародовать позже.