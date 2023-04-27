Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В День Победы в Ростове состоится праздничный салют. Его запустят с огневых позиций на левом берегу города.
Также в Ростове на Театральной площади пройдет парад. По городу пройдут колонны военной техники временен Великой Отечественной войны, современные танки, техника войск противовоздушной обороны, а также машины разминирования УАЗ «Патриот».
В составе пеших парадных расчетов примут участие военнослужащие Минобороны, МВД, Погрануправления ФСБ России, Нацгвардии, МЧС, кадеты и юнармейцы.
Праздничного концерта в честь 9 Мая в городе, между тем, не состоится.