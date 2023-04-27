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Власти Ростовской области сообщили о проведении салюта в честь 9 Мая

27 апреля 2023, 09:16
Фото: 1MI
Праздничный салют все-таки организуют в Ростове на 9 Мая
В Ростове 9 Мая состоится праздничный салют, подтвердили в правительстве региона.

В День Победы в Ростове состоится праздничный салют. Его запустят с огневых позиций на левом берегу города.

Также в Ростове на Театральной площади пройдет парад. По городу пройдут колонны военной техники временен Великой Отечественной войны, современные танки, техника войск противовоздушной обороны, а также машины разминирования УАЗ «Патриот».

В параде в честь 9 Мая в Ростове примут участие машины разминирования УАЗ «Патриот»
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В составе пеших парадных расчетов примут участие военнослужащие Минобороны, МВД, Погрануправления ФСБ России, Нацгвардии, МЧС, кадеты и юнармейцы.

Праздничного концерта в честь 9 Мая в городе, между тем, не состоится.

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