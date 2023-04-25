Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Он рассказал изданию ТАСС, что в Ростове и Новочеркасске состоятся парады Победы, но вместе с этим уменьшат число крупных мероприятий. В том числе власти не будут проводить концерт на Театралке.
Добавим, что на техническое обеспечение гала-концерта хотели направить до пяти миллионов рублей. Но кто именно должен был на нем выступить, не раскрывалось.
В регионе это не единственные ограничения, которые введут в мае, так как не состоится в традиционном формате шествия «Бессмертный полк». Кроме того, отменили майские шествия и митинги.