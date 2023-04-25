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В Ростове отменили концерт за 5 млн рублей на Театральной площади в честь 9 Мая

25 апреля 2023, 13:07
Фото: donland.ru
В Ростове отменили концерт за 5 млн рублей на Театральной площади в честь 9 Мая
В Ростове-на-Дону не состоится традиционный концерт на Театральной площади в честь 9 Мая, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал изданию ТАСС, что в Ростове и Новочеркасске состоятся парады Победы, но вместе с этим уменьшат число крупных мероприятий. В том числе власти не будут проводить концерт на Театралке.

Добавим, что на техническое обеспечение гала-концерта хотели направить до пяти миллионов рублей. Но кто именно должен был на нем выступить, не раскрывалось.

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В регионе это не единственные ограничения, которые введут в мае, так как не состоится в традиционном формате шествия «Бессмертный полк». Кроме того, отменили майские шествия и митинги.

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