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В Ростовской области отменили майские шествия и митинги

20 апреля 2023, 15:35
Фото: Rostov-gorod.ru
В Ростовской области отменили майские шествия и митинги
В Ростовской области приняли решение отменить первомайские шествия и митинги, об этом рассказал зампредседателя Федерации профсоюзов региона Андрей Шпалов.

Андрей Шпалов дал комментарий порталу ТАСС, объявив, что в Ростовской области в 2023 году решили отказаться от запланированных первомайских шествий и митингов. Классический формат праздничных мероприятий решили заменить автопробегами и другими тематическими мероприятиями.

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Причиной этого в том числе называют рекомендацию Федерации независимых профсоюзов России, которая предложила отменить их из соображений безопасности населения.

Напомним, ранее в Ростовской области объявили о решении изменить формат «Бессмертного полка». Что касается парада на День Победы в Ростове уже ведут подготовку к праздничному мероприятию, власти запланировали несколько репетиций.

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