Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Андрей Шпалов дал комментарий порталу ТАСС, объявив, что в Ростовской области в 2023 году решили отказаться от запланированных первомайских шествий и митингов. Классический формат праздничных мероприятий решили заменить автопробегами и другими тематическими мероприятиями.
Причиной этого в том числе называют рекомендацию Федерации независимых профсоюзов России, которая предложила отменить их из соображений безопасности населения.
Напомним, ранее в Ростовской области объявили о решении изменить формат «Бессмертного полка». Что касается парада на День Победы в Ростове уже ведут подготовку к праздничному мероприятию, власти запланировали несколько репетиций.