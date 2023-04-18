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Почему отменили шествие «Бессмертного полка» в Ростове-на-Дону в 2023 году

18 апреля 2023, 13:58
Фото: donland.ru
Стало известно, почему отменят шествие «Бессмертного полка» в Ростовской области
В Ростовской области назвали причину отмены шествия «Бессмертного полка» в День Победы, об этом рассказали местные СМИ.

Напомним, 9 Мая в Ростовской области празднуют День Победы в Великой Отечественной войне. В праздничную программу включили множество патриотических мероприятий.

Что касается ежегодного шествия «Бессмертный полк», его предложили провести в нестандартном формате — разместить портреты героев войны в соцсетях, на автомобилях и своей одежде. Однако уже 17 апреля стало известно, что шествие и вовсе отменили, решив, что «Бессмертный полк» будет идти весь день, и дончане смогут демонстрировать портреты близких в течение всего праздника.

Ежегодное шествие "Бессмертного полка" в этом году не состоится
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Кроме того, портал 161.py поговорил с ростовским координатором «Бессмертного полка» Андреем Кудряков, который объяснил отмену традиционных мероприятий вопросом обеспечения безопасности участников.

«Для Ростовской области как для прифронтового региона это особенно актуально», — процитировал Андрея Кудрякова Telegram-канал издания.

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