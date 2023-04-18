Что касается ежегодного шествия «Бессмертный полк», его предложили провести в нестандартном формате — разместить портреты героев войны в соцсетях, на автомобилях и своей одежде. Однако уже 17 апреля стало известно, что шествие и вовсе отменили, решив, что «Бессмертный полк» будет идти весь день, и дончане смогут демонстрировать портреты близких в течение всего праздника.