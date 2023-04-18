Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Напомним, 9 Мая в Ростовской области празднуют День Победы в Великой Отечественной войне. В праздничную программу включили множество патриотических мероприятий.
Что касается ежегодного шествия «Бессмертный полк», его предложили провести в нестандартном формате — разместить портреты героев войны в соцсетях, на автомобилях и своей одежде. Однако уже 17 апреля стало известно, что шествие и вовсе отменили, решив, что «Бессмертный полк» будет идти весь день, и дончане смогут демонстрировать портреты близких в течение всего праздника.
Кроме того, портал 161.py поговорил с ростовским координатором «Бессмертного полка» Андреем Кудряков, который объяснил отмену традиционных мероприятий вопросом обеспечения безопасности участников.
«Для Ростовской области как для прифронтового региона это особенно актуально», — процитировал Андрея Кудрякова Telegram-канал издания.