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Бессмертный полк

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2024
Школьники в Ростове присоединились к акции «Бессмертный полк»
Юные жители Ростова-на-Дону присоединились к всероссийской акции «Бессмертный полк», сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
8 мая 2024, 13:51
Итоги недели: В Ростове боролись с самокатами, а поезд устроил транспортный коллапс
5 мая 2024, 16:30
Власти назвали причину отмены традиционного шествия «Бессмертного полка» на Дону
В Ростовской области не состоится шествие «Бессмертного полка» в традиционном формате, сообщили в правительстве региона.
30 апреля 2024, 10:57
В Ростовской области определили формат «Бессмертного полка» и цены на проезд по М-4
«Бессмертный полк» в этом году пройдет в нескольких форматах, тем временем на некоторых участках М-4 в Ростовской области подорожал проезд, а жители Ростова стали чаще организовывать свадьбы.
30 апреля 2024, 07:31
Ростов-на-Дону могут признать культурной столицей России
Ростов-на-Дону входит в список претендентов на звание культурной столицы России в 2026 году, сообщает Объясняем.РФ.
23 апреля 2024, 12:19
В Ростовской области отменили шествие «Бессмертного полка» в очном формате
В России, в том числе Ростовской области, не получится провести шествие «Бессмертного полка» в привычном формате, сообщает ТАСС.
23 апреля 2024, 10:07
Стало известно, как пройдет шествие «Бессмертного полка» в Ростовской области
В Ростовской области в этом году планируется в традиционном формате организовать шествие «Бессмертного полка», заявил координатор движения Андрей Кудряков.
17 апреля 2024, 11:42
2023
Шествие «Бессмертного полка» могут заменить пробегом на сельхозтехнике на Дону
В Ростовской области в этом году альтернативой шествия «Бессмертный полк» может стать пробег на сельскохозяйственной технике, сообщил координатор движения Андрей Кудряков.
21 апреля 2023, 07:46
Почему отменили шествие «Бессмертного полка» в Ростове-на-Дону в 2023 году
В Ростовской области назвали причину отмены шествия «Бессмертного полка» в День Победы, об этом рассказали местные СМИ.
18 апреля 2023, 13:58
В Ростове не будут отменять парад Победы и шествие Бессмертного полка в 2023 году
В Ростове-на-Дону в этом году в честь 9 Мая состоятся парад Победы и шествие Бессмертного полка, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.
8 апреля 2023, 06:55

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