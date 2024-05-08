Бессмертный полк

В Ростове не будут отменять парад Победы и шествие Бессмертного полка в 2023 году

В Ростове-на-Дону в этом году в честь 9 Мая состоятся парад Победы и шествие Бессмертного полка, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.