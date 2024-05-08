Школьники в Ростове присоединились к акции «Бессмертный полк»

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
К этой акции присоединились все образовательные учреждения города. В школах и детских сада сделали «Стены памяти», на которых дети и взрослые разместили фотографии ветеранов ВОВ.
Кроме того, проводятся и другие патриотические мероприятия. В том числе дети поют песни и читают стихотворения о Родине, а также рассказывают семейные истории военных лет.
Учителя организовали для своих учеников тематические классные часы под названием «Разговоры о важном». В ходе этих занятий звучали истории подвигов ветеранов Великой Отечественной войны, а также обсуждались вопросы патриотизма и служения Родине.
«Дети — наше будущее. И наша задача — привить им уважение к истории своей страны и научить чтить память своих Героев», — рассказал Алексей Логвиненко.