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Школьники в Ростове присоединились к акции «Бессмертный полк»

Школьники в Ростове присоединились к акции «Бессмертный полк»

8 мая 2024, 13:51
Фото: Администрация Ростова
Юные жители Ростова-на-Дону присоединились к всероссийской акции «Бессмертный полк», сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

К этой акции присоединились все образовательные учреждения города. В школах и детских сада сделали «Стены памяти», на которых дети и взрослые разместили фотографии ветеранов ВОВ.

Кроме того, проводятся и другие патриотические мероприятия. В том числе дети поют песни и читают стихотворения о Родине, а также рассказывают семейные истории военных лет.

Учителя организовали для своих учеников тематические классные часы под названием «Разговоры о важном». В ходе этих занятий звучали истории подвигов ветеранов Великой Отечественной войны, а также обсуждались вопросы патриотизма и служения Родине.

Фото: Администрация Ростова

«Дети — наше будущее. И наша задача — привить им уважение к истории своей страны и научить чтить память своих Героев», — рассказал Алексей Логвиненко.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#ВОВ#Бессмертный полк#Патриотические мероприятия
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