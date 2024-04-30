В Ростовской области определили формат «Бессмертного полка» и цены на проезд по М-4

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:33
В правительстве Ростовской области рассказали, что в этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в нескольких форматах. Живое шествие на этот раз решили отменить.
Акция продлится с 1 по 12 мая. Жителям региона предлагают разместить портрет героя Великой Отечественной войны на заднем боковом стекле авто с левой стороны. Также расположить портрет предка можно на своей одежде.
В школах, вузах и других бюджетных и коммерческих организациях установят в дни акции «Стену памяти», где будут выставлены фото героев ВОВ. Также поучаствовать в акции можно в социальных сетях и мессенджерах, разместив пост или поставив портрет ветерана на свою аватарку.
Аналитики «Авито Услуги» рассказали, что в Ростове за год на 18% выросла востребованность свадебных услуг. Отмечается, что пары стали чаще самостоятельно организовывать свадьбы, а не отдавать это специализированным агентствам.
На спрос повлияла и Красная горка — первое воскресенье после Великого поста у православных. Эта дата является своеобразным стартом свадебного сезона. Аналитики отмечают, что за месяц интерес ростовчан к аренде помещений для праздника увеличился на 11%. Спрос на услуги свадебных фотографов и видеооператоров показал рост на 10%.
Растет и популярность свадебных ведущих. Спрос на них вырос за год на 55%. Однако и сами ведущие стали активнее предлагать свои услуги. Их предложение увеличилось еще на 35%.
Что касается свадебных тортов, то их ростовчане стали заказывать на 16% чаще, чем годом ранее.
В Ростовской области вступили в силу новые цены на проезд на двух участках трассы М-4 «Дон». Ранее индексацию стоимости проезда анонсировал «Автодор».
Так, на участке с 1091-го по 1119-й километры, от Самарского в Ростовской области до границы с Кубанью, за проезд водители легковушек теперь заплатят 120 рублей вместо прежних 100 рублей. День недели при этом значения не имеет. За проезд авто второй категории придется отдать 170 рублей вместо 150 рублей. Водители грузовиков заплатят 220 рублей, на 20 больше, чем до индексации. Большие грузовики и автобусы отдадут за проезд 330 рублей.
На участке с 1024-го по 1091-й километры также повысились цены. Водители легковушек отдадут за проезд 330 рублей вместо прежних 300 рублей. Авто второй категории заплатят 500 рублей вместо 450 рублей. Для водителей фур повышение тарифа составило 50 рублей, теперь он обходится в 650 рублей. Для крупногабаритного транспорта проезд подорожал с 900 рублей до 1000 рублей.