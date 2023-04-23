Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
В Ростове на 28 июля анонсировал концерт певца Александра Реввы. Он состоится в клубе Embargo Villa на левом берегу города. Цены на выступление артиста еще не известны. Уточняется, что посетить концерт смогут только лица, достигшие совершеннолетия.
Артист ранее планировал выступление в Ростове. Оно должно было состояться 15 февраля. Однако концерт отменили, как написал сам Ревва, из-за невозможности «обеспечить качественное сопровождение мероприятий».
Вместе с тем на отмену шоу артиста могла повлиять его политическая позиция. Ревва, в частности, осудил спецоперацию на Украине.
Мнения ростовчан относительно ситуации разделились. Одни призвали выступление артиста отменить, другие же попросили разделять политические взгляды певца и его творческую деятельность.