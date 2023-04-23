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Осудивший СВО Александр Ревва снова пытается организовать концерт в Ростове

23 апреля 2023, 16:18
Фото: wikipedia.org
Александр Ревва
В Ростове 28 июля планирует выступить осудивший спецоперацию певец Александр Ревва, информация об этом появилась на сайте городской афиши.

В Ростове на 28 июля анонсировал концерт певца Александра Реввы. Он состоится в клубе Embargo Villa на левом берегу города. Цены на выступление артиста еще не известны. Уточняется, что посетить концерт смогут только лица, достигшие совершеннолетия.

Артист ранее планировал выступление в Ростове. Оно должно было состояться 15 февраля. Однако концерт отменили, как написал сам Ревва, из-за невозможности «обеспечить качественное сопровождение мероприятий».

Концерт Александра Реввы отменили в Ростове-на-Дону 15 февраля
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Вместе с тем на отмену шоу артиста могла повлиять его политическая позиция. Ревва, в частности, осудил спецоперацию на Украине.

Мнения ростовчан относительно ситуации разделились. Одни призвали выступление артиста отменить, другие же попросили разделять политические взгляды певца и его творческую деятельность.

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