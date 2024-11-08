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Концерты в Ростове

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2024
Концерт при свечах и фестиваль спасения города: куда сходить в Ростове 9 и 10 ноября
8 ноября, 07:14
На «Свидание с монстром» или на спасение леса: куда пойти в Ростове 19 и 20 октября
18 октября, 09:25
Беспринципные чтения, ужасы и хоккей: куда сходить в Ростове 21 и 22 сентября
20 сентября, 07:44
Концерт популярного комика сорвался в Ростове из-за его русофобских шуток
10 сентября, 13:59
Вечеринка в стиле Barbie и йога на сапбордах: куда сходить в Ростове 24 и 25 августа
23 августа, 09:09
Смех сквозь слезы или сплошная комедия: куда сходить в Ростове 30 и 31 марта
29 марта, 09:54
«Мы горим!»: появилось видео пугающего пожара в ночном клубе «Мед» в Ростове 12 марта
12 марта, 21:00
На концерт певца SHAMAN в Ростове из 1330 билетов осталось только 19
В Ростове осталось только 19 билетов на концерт исполнителя SHAMAN, сведения об этом появились на портале по продаже билетов.
5 февраля, 08:11
2023
Назван влиятельный фанат, добившийся проведения концерта Арбениной в Ростове
28 июня 2023, 08:40
Губернатор Василий Голубев допустил запуск салюта на 9 Мая в Ростовской области
В Ростовской области могут организовать салют в честь Дня Победы, сообщил губернатор Василий Голубев.
25 апреля 2023, 14:28
Осудивший СВО Александр Ревва снова пытается организовать концерт в Ростове
В Ростове 28 июля планирует выступить осудивший спецоперацию певец Александр Ревва, информация об этом появилась на сайте городской афиши.
23 апреля 2023, 16:18

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