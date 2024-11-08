Концерт при свечах и фестиваль спасения города: куда сходить в Ростове 9 и 10 ноября

Также в кино покажут ещё один фильм о семейных ценностях. Правда, более жёсткий. Речь идёт о криминальной драме «Профессионал» (18+) с Лиамом Нисоном в главной роли. По сюжету, гангстер, о котором ходили легенды, решает оставить криминал и посвятить остаток жизни восстановлению отношений с семьёй. Завоевать доверие близких будет тяжело ещё и потому, что преступный мир не захочет отпускать героя просто так.