Концерт при свечах и фестиваль спасения города: куда сходить в Ростове 9 и 10 ноября

В джаз-клубе «Эссе» 9 ноября выступит Квартет Артёма Баденко (6+). Коллектив представит альбом How Much of it is Real. Артём Баденко — известный ростовский саксофонист. Музыкой он занимается с четырёх лет, учился в Беркли, работал в оркестре Игоря Бутмана в Москве и записывал музыку с легендарным Бобом Шеппардом. Стоимость билета на концерт Квартета варьируется от 1 500 до 1 800 рублей.