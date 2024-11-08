Концерт при свечах и фестиваль спасения города: куда сходить в Ростове 9 и 10 ноября

Posted 8 ноября, 07:14
Published 8 ноября, 07:14
Modified 8 ноября, 07:16
Updated 8 ноября, 07:16
Легендарное «Лебединое озеро» (6+) покажут в Дворце культуры «Ростсельмаш» 10 ноября. Стоимость билетов варьируется от полутора тысяч до трёх тысяч рублей. Великий балет в Ростов привезёт московская труппа «Классического Национального Русского балета». В неё входят выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени Вагановой и других известных балетных школ России.
В театре Горького 9 ноября представят комедию «Пигмалион» (12+). Постановка получила восторженные отзывы критиков и зрителей. Это известная история бедной лондонской цветочницы Элизы, превращённой при помощи уроков правильной речи в настоящую светскую леди. «Тонкую и сложную линию любви обрамляет музыка Беллини, Доницетти, Бизе. Декорации и костюмы создают эффектное и радостное зрелище, настоящий праздник на сцене», — обещают авторы спектакля.
Пожалуй, самый необычный концерт этих выходных пройдёт 9 ноября в Дворце культуры «Ростсельмаш». Оркестр Avatar Cinematic Orchestra (6+) при свечах сыграет классическую музыку Людовико Эйнауди, Ханса Циммера, Абеля Коженёвски и многих других. Билеты на мероприятие стоят от 1 700 до 2 550 рублей, и их осталось очень мало.
Также в Ростов приедет рэпер Фогель (16+). Он выступит в клубе «Мёд» 9 ноября. Музыкант привезёт в город новую концертную программу. Билеты на его выступление стоят от полутора до трёх тысяч рублей.
В джаз-клубе «Эссе» 9 ноября выступит Квартет Артёма Баденко (6+). Коллектив представит альбом How Much of it is Real. Артём Баденко — известный ростовский саксофонист. Музыкой он занимается с четырёх лет, учился в Беркли, работал в оркестре Игоря Бутмана в Москве и записывал музыку с легендарным Бобом Шеппардом. Стоимость билета на концерт Квартета варьируется от 1 500 до 1 800 рублей.
В прокат вышла сентиментальное драмеди режиссёра Холли Мейерс-Шайер «Отец года» (16+) с Майклом Китоном и Милой Кунис в главных ролях. Главный герой — успешный арт-дилер и муж молодой жены. Неожиданно он узнаёт, что ближайшие три месяца проведёт в компании маленьких близнецов. Мужчине предстоит пройти через испытания и сложности, чтобы заслужить звание «Отца года». Фильм позиционируют как комедию, но на деле это нежная и поучительная драма об отношениях.
Также в кино покажут ещё один фильм о семейных ценностях. Правда, более жёсткий. Речь идёт о криминальной драме «Профессионал» (18+) с Лиамом Нисоном в главной роли. По сюжету, гангстер, о котором ходили легенды, решает оставить криминал и посвятить остаток жизни восстановлению отношений с семьёй. Завоевать доверие близких будет тяжело ещё и потому, что преступный мир не захочет отпускать героя просто так.
Расслабиться или провести время с детьми можно в кино, посмотрев легендарное аниме Хаяо Миядзаки «Ходячий замок» (6+) или милый французский мультик «Лес чудес» (6+).
Неравнодушные к судьбе Ростова горожане могут посетить фестиваль «Несносный город». Он пройдёт 9 ноября в театре «Линии». Участники мероприятия обсудят, как сохранить и сделать город лучше. Спикеры расскажут о советской мозаике, градостроительных планах Ростова, спасении рощи СКА и многом другом. Также пройдут мастер-классы, штурм-мастерская и экскурсии. Вход на фестиваль абсолютно свободный.
Также 9 ноября запланирована экскурсия «Тайны и призраки Ростова» (16+). Билет на неё стоит 1 720 рублей. Экскурсия, как заверяют авторы, основана на реальных исторических фактах. Она погрузит участников в мир загадок и суеверий Ростова, мистических событиях и многом другом.
10 ноября краевед Геннадий Крольман проведёт экскурсию по Нахичевани. Она стартует в 15.00. Участники пройдут по главным площадям Нахичевани, узнают о жизни огромного базара, ушедших храмах, дореволюционных клубах по интересам и многом другом. Прогулка займёт два часа. Она начнётся от памятника Марксу на одноимённой площади. Заплатить за неё можно свободную цену.