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Театры в Ростове

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2024
Беспринципные чтения, ужасы и хоккей: куда сходить в Ростове 21 и 22 сентября
20 сентября, 07:44
Любоваться тюльпанами или улочками Ростова: куда сходить на выходных 13 и 14 апреля
12 апреля, 08:50
Смех сквозь слезы или сплошная комедия: куда сходить в Ростове 30 и 31 марта
29 марта, 09:54
2023
Ростов оказался вторым в России по посещаемости театров после Санкт-Петербурга
Ростов-на-Дону занял второе место после Петербурга по посещаемости театров, сообщает портал Tripster.
20 июля 2023, 11:54

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