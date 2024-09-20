Беспринципные чтения, ужасы и хоккей: куда сходить в Ростове 21 и 22 сентября

Posted 20 сентября, 07:44
Published 20 сентября, 07:44
Modified 20 сентября, 07:46
Updated 20 сентября, 07:46
В воскресенье, 22 сентября, на гастроли в Ростов приедет Головин театр с легендарной постановкой «Раневская. Одинокая насмешница» (12+). Спектакль покажут в конгресс-холле ДГТУ. Постановка получила массу восторженных отзывов в России и за рубежом. «Главным героем здесь является не только Раневская, но и ее неповторимый юмор, подлинный юмор Фаины Георгиевны, взятый из воспоминаний людей, знавших ее, и из книг о ней», — говорится в аннотации к спектаклю. Билетов осталось совсем немного, поэтому желающим попасть на постановку стоит поторопиться.
Также 22 сентября в лектории Leona на проспекте Ленина пройдут «Беспринцыпные чтения» (18+) с писателем Александром Цыпкиным. На закрытом мероприятии гости смогут услышать неизданные рассказы автора, задать ему вопросы и получить автограф.
В Музыкальном театре Ростова-на-Дону 22 сентября поставят комедию «Любовь и голуби» (12+). Режиссёром спектакля выступила Анастасия Неговора. Музыкальная комедия поставлена на музыку Андрея Семёнова по мотивам одноимённого фильма. «Кинематографическая история приобретает особенную прелесть на театральной сцене. Оригинальные декорации и костюмы, безупречная игра артистов, запоминающиеся мелодии, все это создает добрый и поучительный спектакль, на который можно прийти всей семьей», — заверяют организаторы.
С детьми можно сходить в театр кукол на постановку «Царевна-лягушка» (0+). Этот спектакль зрители давно хвалят за хорошую игру и яркие костюмы.
Пожалуй, самая громкая кинопремьера этих выходных — драма «Граф Монте-Кристо» (12+). Фильм уже назвали одной из лучших экранизаций великого романа Дюма. По сюжету, главный герой Эдмон Дантес становится жертвой обмана. Его арестовывают в день собственной свадьбы за преступление, которое он не совершал. После 14 лет в тюрьме ему удаётся сбежать. На таинственном острове Эдмон находит легендарное сокровище и становится графом Монте-Кристо. Теперь им движет месть.
Другая громкая кинопремьера — хоррор «Субстанция» (18+) с Маргарет Куолли и Деми Мур в главных ролях. В центре сюжета — голливудская звезда Элизабет Спаркл. Её былая слава осталась в прошлом, но она всё ещё ведёт популярное фитнес-шоу на телевидении. Когда её передачу решают перезапустить с новой звездой, Элизабет в отчаянии принимает уникальный препарат «Субстанция». Так на свет появляется молодая и красивая Сью. Но у совершенства есть своя цена, и расплата не заставит себя долго ждать.
С детьми можно сходить на мультик «Ленивая семейка» (6+). Главные герои этой истории — семья ленивцев, вынужденная покинуть свой дом после того, как его разрушил ураган. Ленивцы перебираются в большой город, открывают закусочную на колёсах, которая быстро становится популярной. Но их конкурент гепард Долли похищает фамильную книгу рецептов, и теперь ленивцам нужно придумать, как вернуть посетителей.
22 сентября на «Пересвет-Арене» выступит симфо-группа Teodor с концертом «Со скоростью звука» (6+). Музыканты превращают популярные классические, рок, поп и рэп произведения в симфонические шедевры! На концерте в Ростове можно услышать в их интерпретации музыку Вивальди, Паганини, Моцарта, Майкла Джексона, Стинга, Linkin Park и рэпера 50 cent.
В этот же день в джаз-клубе «Эссе» выступит Квартет Евгения Соколовского (12+). В этот раз коллектив исполнит музыку выдающегося американского саксофониста, флейтиста и бэнд-лидера, легенды джазовой музыки — Кенни Гарретта.
22 сентября на Ice Arena в Ростове пройдёт хоккейный матч Ростов — Торпедо-Горький (0+). Он состоится в рамках Чемпионата России по хоккею ВХЛ. Всех любителей хоккея приглашают на матч, чтобы поддержать ростовскую команду. Начала игры — 13.00.
В субботу, 21 сентября, на «Ростов-Арене» запланирован матч между ФК «Ростов» и «Динамо-Махачкала» (0+). Игра начинается в 16.30 мск. Стартовая цена билетов составляет 1 300 рублей.
Также 22 сентября в Ростове-на-Дону состоится матч гандбольных клубов «Ростов-Дон» и «ЛАДА» (0+). Игра стартует в 12.30. Купить билет можно в личном кабинете болельщика ГК «Ростов-Дон».