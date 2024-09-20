Беспринципные чтения, ужасы и хоккей: куда сходить в Ростове 21 и 22 сентября

Другая громкая кинопремьера — хоррор «Субстанция» (18+) с Маргарет Куолли и Деми Мур в главных ролях. В центре сюжета — голливудская звезда Элизабет Спаркл. Её былая слава осталась в прошлом, но она всё ещё ведёт популярное фитнес-шоу на телевидении. Когда её передачу решают перезапустить с новой звездой, Элизабет в отчаянии принимает уникальный препарат «Субстанция». Так на свет появляется молодая и красивая Сью. Но у совершенства есть своя цена, и расплата не заставит себя долго ждать.