Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Он рассказал изданию ТАСС, что в целом праздник состоится, но с некоторыми ограничениями. В частности, в Новочеркасске и Ростове проведут парады Победы, но отменят концерт на Театральной площади.
В этом году будет сделан акцент на уменьшении количества крупных мероприятий. Губернатор ответил и на вопрос по поводу салюта, который интересует многих местных жителей.
«Я думаю, что и салют будет», — отметил глава региона.
Ранее в Ростовской области отменили майские шествия и митинги. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.