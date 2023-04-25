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Губернатор Василий Голубев допустил запуск салюта на 9 Мая в Ростовской области

25 апреля 2023, 14:28
Фото: 1MI
Губернатор Василий Голубев допустил запуск салюта на 9 Мая в Ростовской области
В Ростовской области могут организовать салют в честь Дня Победы, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал изданию ТАСС, что в целом праздник состоится, но с некоторыми ограничениями. В частности, в Новочеркасске и Ростове проведут парады Победы, но отменят концерт на Театральной площади.

В этом году будет сделан акцент на уменьшении количества крупных мероприятий. Губернатор ответил и на вопрос по поводу салюта, который интересует многих местных жителей. 

В Ростове отменили концерт за 5 млн рублей на Театральной площади в честь 9 Мая
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«Я думаю, что и салют будет», — отметил глава региона.

Ранее в Ростовской области отменили майские шествия и митинги. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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