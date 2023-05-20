Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Говорится, что за последние сутки под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики. В том числе Волновахи, Владимировки, Мариуполя.
«Во время атак ранения получили два мирных жителя. Оказались повреждены 13 жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры», — сказано в сообщении.
Отмечается, что на мариупольском направлении был один обстрел из дальнобойных ракет.
Вместе с этим издание ТАСС написало, что в Мариуполе прогремели взрывы в районе старого аэропорта. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростове осудили хакера, который атаковал сайт Путина по заданию Украины.