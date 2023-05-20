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Украина атаковала ракетами территории в 60 км от Ростовской области

20 мая 2023, 06:46
Фото: 1MI
Украинская армия атаковала Мариуполь, который расположен в 60 километрах от Ростовской области, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Говорится, что за последние сутки под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики. В том числе Волновахи, Владимировки, Мариуполя.

«Во время атак ранения получили два мирных жителя. Оказались повреждены 13 жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на мариупольском направлении был один обстрел из дальнобойных ракет.

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Вместе с этим издание ТАСС написало, что в Мариуполе прогремели взрывы в районе старого аэропорта. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростове осудили хакера, который атаковал сайт Путина по заданию Украины.

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