rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:50

Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

Изображение материала

Движение ограничат в Ростове 24 мая из-за Дня славянской письменности и культуры

22 мая 2023, 07:50
Фото: rostov-gorod.ru
Движение ограничат в Ростове 24 мая из-за Дня славянской письменности и культуры
В Ростове-на-Дону на несколько часов ограничат движение из-за проведения Дня славянской письменности и культуры, сообщили в городской администрации.

Запреты будут действовать 24 мая с 17.00 до 21.00 по улице Московской. Это касается участка от проспекта Буденовский до переулка Газетный.

Схему движения автобусов, троллейбусов и трамваев изменят в Ростове из-за велопарада
Узнать подробнее

Добавим, что с 27 мая запретят остановку и стоянку автомобилей на проспекте Театральный от улицы Восточной до Максима Горького. Это позволит повысить пропускную способность дороги.

Ранее появилась информация, что интеллектуальную транспортную систему в Ростовской области запустят до 2026 года. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Схему движения автобусов, троллейбусов и трамваев изменят в Ростове из-за велопарадаУпавшее дерево парализовало движение в центре Ростова-на-Дону с утра 18 мая
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Движение в Ростове#Перекрытия дорог
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области Розенбаум попал в ДТП, а в космос отправят спутник
Вчера, 19:12
Жительница Ростова хотела обезопасить счета, а вместо этого потеряла больше 100 тысяч
Вчера, 18:12
Труп мужчины обнаружили на проспекте Шолохова в Ростове 21 мая
Вчера, 18:11
Жители Ростова сообщили о беспилотнике рядом с аэропортом Платов 21 мая
Вчера, 16:48
Ростовчанин открыл стрельбу в Пролетарском районе города
Вчера, 14:50
ГК «Альянс» дарит сертификаты на обустройство квартир в «Измаильском экоквартале»
Сегодня, 05:55