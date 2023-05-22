Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Запреты будут действовать 24 мая с 17.00 до 21.00 по улице Московской. Это касается участка от проспекта Буденовский до переулка Газетный.
Добавим, что с 27 мая запретят остановку и стоянку автомобилей на проспекте Театральный от улицы Восточной до Максима Горького. Это позволит повысить пропускную способность дороги.
Ранее появилась информация, что интеллектуальную транспортную систему в Ростовской области запустят до 2026 года. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.