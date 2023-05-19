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Интеллектуальную транспортную систему в Ростовской области запустят до 2026 года

19 мая 2023, 12:24
Фото: 1MI
Интеллектуальную транспортную систему в Ростовской области запустят до 2026 года
В Ростовской области выбрали подрядчика, который займется внедрением интеллектуальной транспортной системы, сообщили в правительстве региона.

Подрядчику предстоит провести работы до конца 2025 года, он должен привезти и установить необходимое оборудование. В том числе для управления светофорным движением и детекторы транспортных потоков.

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В правительстве рассказали, что участие в аукционе мог принять любой предприниматель, а заявки принимали до 15 мая. Ранее ФАС приостановил закупку из-за вопросов к документации — после внесения изменений аукцион разместили повторно.

«Новая система позволит перенаправить потоки машин и разгрузить улично-дорожную сеть, что приведет к сокращению числа пробок. Движение станет более безопасным и комфортным», — сказано в сообщении.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Умные светофоры#Транспортные системы#Движение в Ростове#Илья Протвинов
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