Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Подрядчику предстоит провести работы до конца 2025 года, он должен привезти и установить необходимое оборудование. В том числе для управления светофорным движением и детекторы транспортных потоков.
В правительстве рассказали, что участие в аукционе мог принять любой предприниматель, а заявки принимали до 15 мая. Ранее ФАС приостановил закупку из-за вопросов к документации — после внесения изменений аукцион разместили повторно.
«Новая система позволит перенаправить потоки машин и разгрузить улично-дорожную сеть, что приведет к сокращению числа пробок. Движение станет более безопасным и комфортным», — сказано в сообщении.