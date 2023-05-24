Ростовчан озадачил баннер ко Дню славянской письменности с потерянными буквами

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Telegram-канал «Ростов Папа» в среду, 24 мая, опубликовал фото Соборной площади со сценой, подготовленной к празднованию Дня славянской письменности. И все бы ничего, но бдительные ростовчане заметили, что на печатных баннерах по бокам от сцены потерялись буквы алфавита.
Так из 33-буквенного алфавита пропали «Ё» и «Й», а в конце алфавита перепутали порядок букв, напечатав их в последовательности «Ю, Я, Ъ, Ы, Ь, Э».
«Организаторы алфавита не знают?», — удивились ростовчане.
Ранее на патриотическом баннере в Новочеркасске обнаружили орфографическую ошибку.