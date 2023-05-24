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Ростовчан озадачил баннер ко Дню славянской письменности с потерянными буквами

24 мая 2023, 08:54
Фото: ТГ канал rostovrnd
Ростовчан озадачил баннер ко Дню славянской письменности с потерянными буквами
В Ростове жителей озадачил баннер, подготовленный ко Дню славянской письменности, с потерянными буквами и неправильным порядком алфавита, фото появилось в Telegram-канале.

Telegram-канал «Ростов Папа» в среду, 24 мая, опубликовал фото Соборной площади со сценой, подготовленной к празднованию Дня славянской письменности. И все бы ничего, но бдительные ростовчане заметили, что на печатных баннерах по бокам от сцены потерялись буквы алфавита.

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Так из 33-буквенного алфавита пропали «Ё» и «Й», а в конце алфавита перепутали порядок букв, напечатав их в последовательности «Ю, Я, Ъ, Ы, Ь, Э».

«Организаторы алфавита не знают?», — удивились ростовчане.

Ранее на патриотическом баннере в Новочеркасске обнаружили орфографическую ошибку.

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