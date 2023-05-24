Ростовчан озадачил баннер ко Дню славянской письменности с потерянными буквами

Telegram-канал «Ростов Папа» в среду, 24 мая, опубликовал фото Соборной площади со сценой, подготовленной к празднованию Дня славянской письменности. И все бы ничего, но бдительные ростовчане заметили, что на печатных баннерах по бокам от сцены потерялись буквы алфавита.