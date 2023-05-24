Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Это подразделение занимается тем, что эвакуирует вышедшую из строя технику на передовой. Житель донского региона присоединился к СВО с самого начала, он является механиком-водителем бронированной ремонтно-эвакуационной машины.
«Количество эвакуированной техники измеряется уже не единицами и даже не десятками. Всего в процессе эвакуации задействованы два человека», — уточнили в министерстве.
Отмечается, что неоднократно военнослужащие попадали под обстрелы, но всегда выполняли свою задачу.
Ранее радиостанции, генераторы и снаряжение передали для зоны СВО донские власти.