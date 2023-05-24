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Житель Ростовской области стал эвакуаторщиком в зоне СВО

24 мая 2023, 06:14
Фото: Юрий Бородин/"Красная звезда"/ТГ канал Минобороны РФ
Житель Ростовской области стал эвакуаторщиком в зоне СВО
Военнослужащий из Ростовской области работает в составе эвакуационной группы в зоне спецоперации, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Это подразделение занимается тем, что эвакуирует вышедшую из строя технику на передовой. Житель донского региона присоединился к СВО с самого начала, он является механиком-водителем бронированной ремонтно-эвакуационной машины.

«Количество эвакуированной техники измеряется уже не единицами и даже не десятками. Всего в процессе эвакуации задействованы два человека», — уточнили в министерстве.

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Отмечается, что неоднократно военнослужащие попадали под обстрелы, но всегда выполняли свою задачу.

Ранее радиостанции, генераторы и снаряжение передали для зоны СВО донские власти.

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