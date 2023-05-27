В Ростове 26 мая град оставил без крыши над головой жильцов частного дома на Западном

По словам владельца частного домовладения в переулке 2-м Санинструкторском на ЗЖМ, в пятницу, 26 мая, он с семьей находился дома, когда внезапно послышался сильный грохот, после чего потолок практически мгновенно обвалился под тяжестью льда, а комнаты стало заливать водой. Град оказался достаточно сильным, чтобы не только пробить шифер, но и проломить потолок.