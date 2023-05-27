В Ростове 26 мая град оставил без крыши над головой жильцов частного дома на Западном

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Портал «Городской репортер» поделился историей своего читателя Арутюна, чей дом пострадал во время града, обрушившегося на Ростов 26 мая.
По словам владельца частного домовладения в переулке 2-м Санинструкторском на ЗЖМ, в пятницу, 26 мая, он с семьей находился дома, когда внезапно послышался сильный грохот, после чего потолок практически мгновенно обвалился под тяжестью льда, а комнаты стало заливать водой. Град оказался достаточно сильным, чтобы не только пробить шифер, но и проломить потолок.
«Услышали грохот, тут же обвалился потолок, и в комнату полилась вода как из ведра», — рассказал Арутюн, добавив, что дети, находившиеся в комнате, сильно испугались.
Ростовчанин попросил о помощи администрацию Советского района, однако там лишь посочувствовали произошедшему и не предложили никакого решения, несмотря на то, что в доме стало опасно находиться. После к дому прибыли полицейские, которые также осмотрели поврежденный дом и уехали.
В настоящий момент семья Арутюна, состоящая из пяти человек, по-прежнему остается в доме с пробитой крышей, а глава семьи старается получить помощь в других ведомствах.
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