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В Ростове 26 мая град оставил без крыши над головой жильцов частного дома на Западном

27 мая 2023, 09:04
Фото: pxhere.com
В Ростове 26 мая град оставил без крыши над головой жильцов частного дома на Западном

В Ростове из-за града 26 мая рухнула крыша жилого дома на Западном

В Ростове аномальный град, выпавший 26 мая, оставил жителей частного дома в переулке 2-м Санинструкторском буквально без крыши над головой, об этом сообщили местные СМИ.

Портал «Городской репортер» поделился историей своего читателя Арутюна, чей дом пострадал во время града, обрушившегося на Ростов 26 мая.

По словам владельца частного домовладения в переулке 2-м Санинструкторском на ЗЖМ, в пятницу, 26 мая, он с семьей находился дома, когда внезапно послышался сильный грохот, после чего потолок практически мгновенно обвалился под тяжестью льда, а комнаты стало заливать водой. Град оказался достаточно сильным, чтобы не только пробить шифер, но и проломить потолок.

«Услышали грохот, тут же обвалился потолок, и в комнату полилась вода как из ведра», — рассказал Арутюн, добавив, что дети, находившиеся в комнате, сильно испугались.

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Ростовчанин попросил о помощи администрацию Советского района, однако там лишь посочувствовали произошедшему и не предложили никакого решения, несмотря на то, что в доме стало опасно находиться. После к дому прибыли полицейские, которые также осмотрели поврежденный дом и уехали.

В настоящий момент семья Арутюна, состоящая из пяти человек, по-прежнему остается в доме с пробитой крышей, а глава семьи старается получить помощь в других ведомствах.

Ранее в Ростове после удара молнией рухнуло дерево.

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