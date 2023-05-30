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Губернатор Голубев прокомментировал ЧП в Ростове-на-Дону с 15 ранеными

30 мая 2023, 15:05
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев прокомментировал ЧП в Ростове-на-Дону с 15 ранеными
В Ростове-на-Дону пострадали 15 человек во время обрушения зрительских трибун на Гребном канале, сообщил губернатор Василий Голубев.

По его словам, сильный ветер опрокинул трибуны во время футбольного матча. Сейчас на месте находятся спасатели, медики и правоохранители.

«Известно о 15 пострадавших, в том числе о 5 взрослых и 10 детях. Одна женщина и двое детей — в крайне тяжелом состоянии», — уточнил глава региона.

Прокуратура начала проверку после обрушения трибуны в Ростове
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Он добавил, что еще одна женщина погибла. Сейчас медики оказывают помощь всем раненым.

Ранее стало известно, что по факту произошедшего проверку начала прокуратура.

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