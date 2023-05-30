Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
По его словам, сильный ветер опрокинул трибуны во время футбольного матча. Сейчас на месте находятся спасатели, медики и правоохранители.
«Известно о 15 пострадавших, в том числе о 5 взрослых и 10 детях. Одна женщина и двое детей — в крайне тяжелом состоянии», — уточнил глава региона.
Он добавил, что еще одна женщина погибла. Сейчас медики оказывают помощь всем раненым.
Ранее стало известно, что по факту произошедшего проверку начала прокуратура.