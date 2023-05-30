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Суд арестовал инженера из Ростова-на-Дону по делу о госизмене

30 мая 2023, 12:19
Фото: 1MI
Суд арестовал инженера из Ростова-на-Дону по делу о госизмене
Суд заключил под стражу инженера-конструктора оборонного предприятия из Ростова-на-Дону по делу о госизмене, решение принял Лефортовский суд Москвы.

Ранее ФСБ сообщила, что подозреваемый вступил в переписку с представителем ГУР Минобороны Украины и согласился выполнять его поручения. Теперь мужчине вменяют сбор данных о местонахождении российских военнослужащих и средств ПВО.

Стали известны подробности задержания конструктора из Ростова по делу о госизмене
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Все это стало причиной для возбуждения уголовного дела. Сейчас стало известно о заключении фигуранта под стражу.

«Ему избрана мера пресечения в виде ареста на 1 месяц и 24 дня», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

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