Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Ранее ФСБ сообщила, что подозреваемый вступил в переписку с представителем ГУР Минобороны Украины и согласился выполнять его поручения. Теперь мужчине вменяют сбор данных о местонахождении российских военнослужащих и средств ПВО.
Все это стало причиной для возбуждения уголовного дела. Сейчас стало известно о заключении фигуранта под стражу.
«Ему избрана мера пресечения в виде ареста на 1 месяц и 24 дня», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.