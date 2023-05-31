rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Изображение материала

В Ростове 1 июня в парке Островского откроется детская железная дорога

31 мая 2023, 07:03
Фото: donland.ru
В Ростове 1 июня в парке Островского откроется детская железная дорога
В Ростове детская железная дорога, расположенная в парке Островского, приступит к работе с 1 июня, об этом сообщили в соцсетях.

Telegram-канал «Ростов Главный» объявил, что с 1 июня до 31 августа в Ростове для посетителей будет открыта детская железная дорога. Аттракцион будет работать каждый день с 09.00 до 17.00 мск. Дети до трех лет смогут прокатиться на маленьком поезде бесплатно.

Топ-10 мест, ради которых стоит посетить Ростовскую область
Узнать подробнее

В сообществе рассказали, что юные железнодорожники также получат новую форму, состоящую из светло-синей рубашки и синих брюк.

Напомним, на детской железной дороге завершили реконструкцию в прошлом году, после чего она пользовалась настолько большой популярностью среди детей, что в День города на поезде прокатились более двух тысяч маленьких пассажиров.

Читайте также:
В Ростове жители смогут выпить и прокатиться на детской железной дороге в День городаВ Ростове в парке Островского запустили детскую железную дорогу, закрытую в 2018 годуЖурналист рассказал, что детскую железную дорогу в Ростове никто не строит
#Надежда Пустяк#Происшествие#Дети#Железная дорога#Парк#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Касается каждого#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Момент взрыва в доме в Ростове-на-Дону вечером 30 мая попал на видео
Сегодня, 06:11
Ростовский депутат Бородай заявил, что поражение ВСУ должно завершиться взятием Киева
Сегодня, 05:47
Очевидцы рассказали, как падали трибуны в Ростове и пострадали 26 человек 30 мая
Сегодня, 05:07
В Ростове число пострадавших при обрушении трибуны выросло до 36 человек
Сегодня, 06:41
Современный ландшафтный дизайн во дворе ЖК «Измаильский экоквартал» в Ростове
Вчера, 09:08
О дистанционных сервисах «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
29 мая 07:50