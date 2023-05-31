В Ростове 1 июня в парке Островского откроется детская железная дорога

Telegram-канал «Ростов Главный» объявил, что с 1 июня до 31 августа в Ростове для посетителей будет открыта детская железная дорога. Аттракцион будет работать каждый день с 09.00 до 17.00 мск. Дети до трех лет смогут прокатиться на маленьком поезде бесплатно.