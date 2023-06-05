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Житель Ростова протащил за собой семь вагонов весом в 500 тонн

5 июня 2023, 16:18
Фото: Личная страница ВК Тимофея Поталова
Тимофей Поталов
Житель Ростова в рамках подготовки к мировому рекорду протащил семь вагонов весом в 500 тонн, сообщили СМИ.

Спортсмен из Шахт Ростовской области Тимофей Поталов в прошлом году стал самым сильным человеком в мире. Он смог сдвинуть сцепку 402 тонны. В этом году он решил превзойти собственный рекорд. В планах у него сдвинуть сцепку из семи вагонов весом в 600 тонн.

Готовясь к рекорду, Поталов соблюдает строгий распорядок дня и каждый день тренируется. В день он съедает семь тысяч калорий.

Сам рекорд спортсмен планирует установить в середине июня.

В Шахтах атлет установил мировой рекорд, протащив электропоезд весом 402 тонны
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«КП — Ростов-на-Дону» уточняет, что прошлый рекорд Поталов посвятил матери. Если в этом году также получится установить рекорд, достижение он посвятит другу, погибшему в спецоперации.

Ранее шестилетний мальчик из Ростова попал в Книгу рекордов России.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростовская область#Спорт#Спортсмены из Ростовской области
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