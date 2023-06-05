Спортсмен из Шахт Ростовской области Тимофей Поталов в прошлом году стал самым сильным человеком в мире. Он смог сдвинуть сцепку 402 тонны. В этом году он решил превзойти собственный рекорд. В планах у него сдвинуть сцепку из семи вагонов весом в 600 тонн.