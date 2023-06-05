Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Спортсмен из Шахт Ростовской области Тимофей Поталов в прошлом году стал самым сильным человеком в мире. Он смог сдвинуть сцепку 402 тонны. В этом году он решил превзойти собственный рекорд. В планах у него сдвинуть сцепку из семи вагонов весом в 600 тонн.
Готовясь к рекорду, Поталов соблюдает строгий распорядок дня и каждый день тренируется. В день он съедает семь тысяч калорий.
Сам рекорд спортсмен планирует установить в середине июня.
«КП — Ростов-на-Дону» уточняет, что прошлый рекорд Поталов посвятил матери. Если в этом году также получится установить рекорд, достижение он посвятит другу, погибшему в спецоперации.
Ранее шестилетний мальчик из Ростова попал в Книгу рекордов России.