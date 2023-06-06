Ростов-на-Дону также известен как студенческая молодежная столица. Здесь молодые люди не только усердно трудятся, но и находят время для отдыха. Левый берег Дона известен своей развлекательной и расслабляющей атмосферой, где есть рестораны, бары, пляжи, базы отдыха. Одно из неотъемлемых мест для посещения — ростовский зоопарк, являющийся одним из крупнейших в Европе. Кроме того, стоит обязательно насладиться видом на реку Дон.