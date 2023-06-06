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Published Сегодня, 06:41
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Разумеется, начать знакомство стоит с главного города региона — яркого, шумного, колоритного и гостеприимного Ростова-на-Дону. Его заслуженно называют южной столицей и культурным центром юга страны. Город славится своими парками, прогулочными бульварами, музеями, театрами и историческими маршрутами.
В Ростове-на-Дону можно встретить большое количество старинных дореволюционных особняков и дворцов, многие из которых находятся в отличном состоянии. Особенно привлекательными образцами архитектуры являются здания на улице Большая Садовая и Пушкинском бульваре.
Ростов-на-Дону также известен как студенческая молодежная столица. Здесь молодые люди не только усердно трудятся, но и находят время для отдыха. Левый берег Дона известен своей развлекательной и расслабляющей атмосферой, где есть рестораны, бары, пляжи, базы отдыха. Одно из неотъемлемых мест для посещения — ростовский зоопарк, являющийся одним из крупнейших в Европе. Кроме того, стоит обязательно насладиться видом на реку Дон.
Всем туристам обязательно стоит посетить это место, которое известно далеко за пределами региона.
В окрестностях города Каменск-Шахтинский находится ландшафтный парк «Лога», который был создан в 2012 году по частной инициативе. Благодаря усилиям архитекторов и ландшафтных дизайнеров, пустырь в донских степях превратился в прекрасный образец садово-паркового искусства, украшенный цветочными клумбами, альпийскими горками и безупречными газонами. Парк «Лога» расположен в хуторе Старая Станица, в 150 километрах от Ростова, и получил свое название от Логовой балки, в пределах которой он находится.
Концепция парка основана на русском фольклоре и традициях. Вся территория, окруженная крепостными стенами, оформлена в стиле народных сказок и былин.
При входе в парк гостей встречают скульптуры казака и казачки с символическим хлебом-солью. Вдоль искусственно созданной реки плавают утки, белые и черные лебеди. В прудах с кувшинками можно увидеть черепах и разноцветных рыб, а также множество водопадов, музыкальный фонтан и водяную мельницу. Из часовни каждый час раздается мелодичный звон колоколов.
Станица Старочеркасская, расположенная недалеко от ростовской набережной, является привлекательным направлением для круизов. Однако, если у нет билета на теплоход, не стоит переживать, так как можно доехать по дороге в населенный пункт всего за 30 минут.
Старочеркасская официально признана музеем-заповедником. В ее составе находятся не только старинные храмы, музеи, особняки и памятники, но и сама атмосфера донского казачества. Здесь можно ощутить его дух в плетеных куренях, дворцах, насладиться ароматом донской ухи, услышать песни и увидеть танцы, поучаствовать в традиционных фестивалях.
Прогулка по старым мощеным улочкам этого места также приятна сама по себе. Стоит зайти в Воскресенский войсковой собор, который является первым каменным храмом на Дону и символом станицы и донского казачества. На площади перед собором выставлены трофеи с Азовского осадного сидения.
Свое путешествие стоит начать с Пушкинской набережной, протяженностью чуть больше километра, но очень популярной для прогулок как среди туристов, так и среди местных жителей.
Есть также мемориальный музей «Домик Чехова», который расположен в небольшом флигеле, где родился знаменитый писатель. Эта маленькая постройка из глинобитного кирпича с оштукатуренными и побеленными стенами, покатой крышей и зелеными деревянными ставнями.
Еще один музей, посвященный Чехову, находится в доме, который семья арендовала с 1969 по 1974 годы. Это лавка Чеховых, где на первом этаже была бакалейная лавка отца, в то время как семья жила на втором этаже.
Еще одно интересное место — Богудония, ранее рыбацкий поселок, теперь является старым районом в Таганроге. Этот колоритный квартал выглядит больше как частный сектор с разнообразными домиками, узкими переулками и остатками старой брусчатки.
Можно заглянуть в Мержаново, небольшой поселок на высоком берегу Таганрогского залива, неожиданно стал популярным после выпуска сериала «Смотритель маяка». Для съемок создали декорации, включая маяк и несколько домиков. Ничего убирать в итоге не стали и теперь сюда приезжают туристы.
Археологический музей-заповедник основан на территории древнего города Танаиса. Его открытие состоялось в 1958 году, когда археологи провели раскопки и изучили около 10% древнего города, а также значительную территорию городского некрополя.
В музее можно увидеть уникальные коллекции артефактов и экспозицию под открытым небом, включающую реконструкции античных сооружений на территории музейной усадьбы и лапидарий — сборник массивных каменных находок. Сегодня музей-заповедник является современным центром притяжения, привлекающим как местных жителей, так и гостей региона.