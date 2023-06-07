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Ростовчане заявили о гуляющем с автоматом мужчине вечером 6 июня

7 июня 2023, 04:40
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону по улице прогуливался мужчина, у которого в руке был автомат, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Ростовчане рассказали, что мужчина спокойно шел вечером по улице Портовой. Куда он направлялся, остается загадкой.

«Его заметили сотрудники Росгвардии и остановили, потребовав положить оружие на землю», — написал автор.

Ростовчане заявили о вооруженном нападении и стрельбе на Мечникова ночью 25 мая
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«В ночное время, находясь на маршруте патрулирования, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на мужчину, который шёл по улице с предметом, похожим на автомат. В ходе осмотра выяснилось, что это — модель, предназначенная для игры в страйкбол. С владельцем проведена профилактическая беседа», — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Ростовской области .

Ранее ростовчане заявили о вооруженном нападении и стрельбе на Мечникова ночью 25 мая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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