Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:48
Ростовчане рассказали, что мужчина спокойно шел вечером по улице Портовой. Куда он направлялся, остается загадкой.
«Его заметили сотрудники Росгвардии и остановили, потребовав положить оружие на землю», — написал автор.
«В ночное время, находясь на маршруте патрулирования, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на мужчину, который шёл по улице с предметом, похожим на автомат. В ходе осмотра выяснилось, что это — модель, предназначенная для игры в страйкбол. С владельцем проведена профилактическая беседа», — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Ростовской области .
Ранее ростовчане заявили о вооруженном нападении и стрельбе на Мечникова ночью 25 мая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.