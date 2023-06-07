«В ночное время, находясь на маршруте патрулирования, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на мужчину, который шёл по улице с предметом, похожим на автомат. В ходе осмотра выяснилось, что это — модель, предназначенная для игры в страйкбол. С владельцем проведена профилактическая беседа», — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Ростовской области .