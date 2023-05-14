Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Ранее Telegram-каналы написали, что мужчина с пистолетом зашел в магазин и начал угрожать продавщице, требуя деньги. При этом он был очень вежлив, говоря «пожалуйста» и извиняясь за свой поступок.
«В полицию поступило заявление от продавца торговой точки о том, что мужчина с оружием похитил деньги из кассы и скрылся», — пишет 1Rnd со ссылкой на региональное УМВД.
Отмечается, что преступление попало на записи камер видеонаблюдения. На них видно, что грабитель находится в камуфляжной одежде.