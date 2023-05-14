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Полиция в Ростове-на-Дону подтвердила розыск вооруженного преступника в камуфляже

14 мая 2023, 08:24
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону идет розыск мужчины в камуфляже, который ограбил магазин, сообщают СМИ.

Ранее Telegram-каналы написали, что мужчина с пистолетом зашел в магазин и начал угрожать продавщице, требуя деньги. При этом он был очень вежлив, говоря «пожалуйста» и извиняясь за свой поступок.

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«В полицию поступило заявление от продавца торговой точки о том, что мужчина с оружием похитил деньги из кассы и скрылся», — пишет 1Rnd со ссылкой на региональное УМВД.

Отмечается, что преступление попало на записи камер видеонаблюдения. На них видно, что грабитель находится в камуфляжной одежде.

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