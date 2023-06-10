Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
По его словам, произошло исторические событие, связанное со стеной, которая разделяла Чертковский район на Дону и Меловской в ЛНР.
«Граница прошла по могилам и сердцам людей, а также по территории приусадебных участков, когда дом оставался на территории РФ, а огород — на территории Украины. Эта стена разделила людей, которые жили одним домом, одной семьей», — заявил депутат.
Он добавил, что теперь удалось ликвидировать несправедливость и все ограничения отменили.
Ранее Водолацкий заявил о пике набора добровольцев на СВО. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.