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В Ростовской области и ЛНР убрали разделившую людей границу

10 июня 2023, 09:40
Фото: 1mi
На границе Ростовской области и ЛНР убрали действующие ранее барьеры, сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

По его словам, произошло исторические событие, связанное со стеной, которая разделяла Чертковский район на Дону и Меловской в ЛНР.

«Граница прошла по могилам и сердцам людей, а также по территории приусадебных участков, когда дом оставался на территории РФ, а огород — на территории Украины. Эта стена разделила людей, которые жили одним домом, одной семьей», — заявил депутат.

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Он добавил, что теперь удалось ликвидировать несправедливость и все ограничения отменили.

Ранее Водолацкий заявил о пике набора добровольцев на СВО. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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