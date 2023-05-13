Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Издание сообщило, что в результате обстрела города ранения получили депутат и шестеро детей. Говорится, что в этот день парламентарий участвовал в мероприятиях, посвященных годовщине образования ЛНР.
«Самый мерзопакостный сегодня случай, который провели представители украинских нацформирований. Ударили по мирному населенному пункту, где гуляли мирные граждане с детьми», — пишут «Новые известия» со ссылкой на слова депутата.
Он добавил, что никто не ожидал такого подлого поступка со стороны Украины.
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