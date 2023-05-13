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Донской депутат Водолацкий сделал заявление после ранения в Луганске

13 мая 2023, 09:18
Фото: 1mi
Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий назвал подлым ракетный удар по Луганску со стороны Украины, пишут «Новые известия».

Издание сообщило, что в результате обстрела города ранения получили депутат и шестеро детей. Говорится, что в этот день парламентарий участвовал в мероприятиях, посвященных годовщине образования ЛНР.

«Самый мерзопакостный сегодня случай, который провели представители украинских нацформирований. Ударили по мирному населенному пункту, где гуляли мирные граждане с детьми», — пишут «Новые известия» со ссылкой на слова депутата.

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Он добавил, что никто не ожидал такого подлого поступка со стороны Украины.

Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, как Ростовскую область защитят от беспилотников ВСУ в 2023 году.

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