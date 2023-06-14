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Мебельный бизнес Кубани «кошмарят» силовики из-за нелицензионных программ

14 июня 2023, 08:04
Фото: Vérønîcå Vélöur/flickr.com/cc0 / коллаж 1MI
Мебельный бизнес Кубани «кошмарят» силовики из-за нелицензионных программ

Представители малого бизнеса Кубани жалуются на рейды сотрудников ОБЭП

Мебельщики из Краснодарского края пожаловались на рейды сотрудников ОБЭП в обход моратория на проверку малого бизнеса. Действия силовиков приводят к убыткам, которые никто не будет возмещать, пишет Telegram-канал «ЧП Краснодар».

Представители мебельного бизнеса рассказали, что сотрудники правоохранительных органов региона проводят рейды по субъектам малого предпринимательства. Они делают это под видом заявления или жалобы от неизвестной организации, напрямую не касающейся бизнеса.

Коммерсанты говорят, что силовики изымают компьютеры и ищут на них программы без лицензии. В их случае речь идет о программе для создания 3D-проектов мебели и интерьера PRO100, штрафы за использование которой без лицензии достигают 200 тысяч рублей.

Главная проблема, по словам предпринимателей, заключается в том, что ключ для программы сейчас купить невозможно. Польская компания, которой она принадлежит, ушла из России после начала спецоперации. При этом убытки, которые возникают у бизнесменов из-за простоя, им возмещать никто не планирует.

Журналист обнародовал нарушения при закупке мебели в горбольнице № 20 в Ростове
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Главная проблема заключается в том, что ключ для программы сейчас купить невозможно.Главная проблема заключается в том, что ключ для программы сейчас купить невозможно.
Главная проблема заключается в том, что ключ для программы сейчас купить невозможно.
Фото: 1MI

«Знакомые видели у проверяющих в руках список адресов с мебельными компаниями Кубани, которые они, скорее всего, будут проверять в ближайшее время», — заявляют мебельщики.

Официальной информации по данному вопросу не поступала. Данные уточняются.

Напомним, в России до конца 2023 года действует мораторий на проверку малого и среднего бизнеса.

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