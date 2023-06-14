Главная проблема, по словам предпринимателей, заключается в том, что ключ для программы сейчас купить невозможно. Польская компания, которой она принадлежит, ушла из России после начала спецоперации. При этом убытки, которые возникают у бизнесменов из-за простоя, им возмещать никто не планирует.