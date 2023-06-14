Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Представители мебельного бизнеса рассказали, что сотрудники правоохранительных органов региона проводят рейды по субъектам малого предпринимательства. Они делают это под видом заявления или жалобы от неизвестной организации, напрямую не касающейся бизнеса.
Коммерсанты говорят, что силовики изымают компьютеры и ищут на них программы без лицензии. В их случае речь идет о программе для создания 3D-проектов мебели и интерьера PRO100, штрафы за использование которой без лицензии достигают 200 тысяч рублей.
Главная проблема, по словам предпринимателей, заключается в том, что ключ для программы сейчас купить невозможно. Польская компания, которой она принадлежит, ушла из России после начала спецоперации. При этом убытки, которые возникают у бизнесменов из-за простоя, им возмещать никто не планирует.
«Знакомые видели у проверяющих в руках список адресов с мебельными компаниями Кубани, которые они, скорее всего, будут проверять в ближайшее время», — заявляют мебельщики.
Официальной информации по данному вопросу не поступала. Данные уточняются.
Напомним, в России до конца 2023 года действует мораторий на проверку малого и среднего бизнеса.