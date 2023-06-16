Суд продлил до 16 октября конкурсное производство в донской «дочке» «Кингкоула»

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
В среду, 14 июня, на портале сведений о банкротствах появилась информация об изменении сроков конкурсного производства АО «Замчаловский антрацит». Саму компанию признали банкротом семь лет назад.
Несмотря на то, что конкурсное производство по реализации имущества продолжалось несколько лет, в настоящий момент осталась необходимость провести торги по реализации дебиторской задолженности «Замчаловского антрацита».
Из-за этих обстоятельств суд вынес решение о продлении конкурсного производства на срок в четыре месяца — до 16 октября текущего года. За три дня до завершения срока конкурсного производства управляющий должен будет представить отчет по результатам процедуры.
Ранее «дочке» компании «Кингкоул» продлевали конкурсное производство как минимум два раза.