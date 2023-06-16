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Суд продлил до 16 октября конкурсное производство в донской «дочке» «Кингкоула»

16 июня 2023, 08:59
Фото: pxhere.com
Суд продлил до 16 октября конкурсное производство в донской «дочке» «Кингкоула»
В Ростовской области продлили конкурсное производство АО «Замчаловский антрацит», об этом сообщили в реестре сведений о банкротстве.

В среду, 14 июня, на портале сведений о банкротствах появилась информация об изменении сроков конкурсного производства АО «Замчаловский антрацит». Саму компанию признали банкротом семь лет назад.

Несмотря на то, что конкурсное производство по реализации имущества продолжалось несколько лет, в настоящий момент осталась необходимость провести торги по реализации дебиторской задолженности «Замчаловского антрацита».

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Из-за этих обстоятельств суд вынес решение о продлении конкурсного производства на срок в четыре месяца — до 16 октября текущего года. За три дня до завершения срока конкурсного производства управляющий должен будет представить отчет по результатам процедуры.

Ранее «дочке» компании «Кингкоул» продлевали конкурсное производство как минимум два раза.

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