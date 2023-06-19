Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
Трагическое происшествие случилось на улице Беляева в Ростове 19 июня. Молодая женщина упала из окна многоквартирного дома на пятом этаже. Ее тело обнаружили другие жильцы. Они вызвали на место скорую помощь, однако травмы женщины оказались несовместимы с жизнью.
Кем была погибшая, соседи не уточнили. Очевидцы уточнили «КП — Ростов-на-Дону», что на вид ей было не больше 35 лет.
Полиция города инцидент пока не комментировала. Информация уточняется.
Ранее пациентка выпала из окна ЦГБ в Донецке Ростовской области.