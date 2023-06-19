Трагическое происшествие случилось на улице Беляева в Ростове 19 июня. Молодая женщина упала из окна многоквартирного дома на пятом этаже. Ее тело обнаружили другие жильцы. Они вызвали на место скорую помощь, однако травмы женщины оказались несовместимы с жизнью.