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Молодая женщина погибла, упав из окна в Ростове 19 июня

19 июня 2023, 17:39
Фото: 1MI
В Ростове молодая женщина погибла, выпав из окна на улице Беляева
В Ростове молодая женщина погибла, выпав из окна на улице Беляева, сообщили очевидцы.

Трагическое происшествие случилось на улице Беляева в Ростове 19 июня. Молодая женщина упала из окна многоквартирного дома на пятом этаже. Ее тело обнаружили другие жильцы. Они вызвали на место скорую помощь, однако травмы женщины оказались несовместимы с жизнью.

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Кем была погибшая, соседи не уточнили. Очевидцы уточнили «КП — Ростов-на-Дону», что на вид ей было не больше 35 лет.

Полиция города инцидент пока не комментировала. Информация уточняется.

Ранее пациентка выпала из окна ЦГБ в Донецке Ростовской области.

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