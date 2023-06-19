rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Изображение материала

В Ростовской области резко выросло число желающих пожениться в 2023 году

19 июня 2023, 14:12
Фото: 1MI
Браков в Ростовской области заключается больше, чем разводов
Браков в Ростовской области заключается больше, чем разводов, заявили в Росстате.

С января по апрель 2023 года в Ростовской области в брак вступили 4,9 тысячи пар. Это на 400 больше, чем за тот же период прошлого года.

Число разводов, зарегистрированных в Ростовской области, в этом году меньше. Брак расторгли 4,5 тысячи пар. При этом показатель вырос в сравнении с прошлым годом. Тогда на развод подали 4,2 тысячи пар.

Утрата чувств и нехватка денег стали главными причинами разводов в Ростовской области
Узнать подробнее

В целом в Ростовской области на 1000 браков приходится 932 развода.

Ранее падение смертности и увеличение миграции за рубеж зафиксировали в Ростовской области.

Читайте также:
Аксай остался без родильного отделения из-за низкой рождаемостиНа 10% сократилась рождаемость в Ростовской области в 2022 годуЭксперты назвали причины снижения рождаемости в России
#Общество#Новости#Ростовская область#Статистика в Ростовской области#Браки в Ростовской области#Разводы в Ростовской области
Подпишитесь
Эксперт Абросимов: Украина не сможет запустить «грязную ядерную бомбу» по Ростову
Сегодня, 12:46
Зоолог Тихонов обьяснил, почему беспризорные собаки стали нападать на людей в Ростове
Сегодня, 08:32
Вассерман заявил о рисках Ростовской области из-за «грязной ядерной бомбы» Украины
Сегодня, 10:35
Руководство ростовского пляжа «Каррера» прокомментировало гибель ребенка 18 июня
Сегодня, 11:37
Миграция птиц из Украины грозит вспышками птичьего гриппа в Ростовской области
Сегодня, 11:26
Тысячи за лайки: жители в поисках заработка становятся жертвами мошенников в Ростове
Сегодня, 09:04