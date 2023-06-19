Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
С января по апрель 2023 года в Ростовской области в брак вступили 4,9 тысячи пар. Это на 400 больше, чем за тот же период прошлого года.
Число разводов, зарегистрированных в Ростовской области, в этом году меньше. Брак расторгли 4,5 тысячи пар. При этом показатель вырос в сравнении с прошлым годом. Тогда на развод подали 4,2 тысячи пар.
В целом в Ростовской области на 1000 браков приходится 932 развода.
Ранее падение смертности и увеличение миграции за рубеж зафиксировали в Ростовской области.