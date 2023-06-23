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Депутаты Ростовской области предложили ограничить размеры банковских комиссий

23 июня 2023, 05:31
Фото: 1MI
Депутаты Ростовской области предложили ограничить размеры банковских комиссий
В Ростовской области депутаты Заксобрания предложили ввести предельный размер банковских комиссий за переводы и услуги, об этом рассказали донские СМИ.

Портал Interfax со ссылкой председателя комитета ЗСРО по экономической политике Игоря Буракова рассказал, что парламентарии готовят обращение, которое позволит установить максимальный размер комиссий, взимаемых при переводах и платежах с клиентов банков. Бураков уточнил, что понимает, что банковские услуги не могут быть бесплатными, а потому размер комиссии хотят установить с учетом интересов как банкиров, так и клиентов.

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Игорь Бураков сообщил, что в год на территории России жители делают около семи миллиардов переводов на общую сумму в 40 триллионов рублей. По мнению Буракова, с развитием технологий стоимость переводов должна снижаться, однако сейчас банки берут комиссию за платежи ЖКХ до 3%, что фактически становится для населения дополнительным налогом на коммунальные услуги. За перевод вкладов из банка в банк и вовсе приходится платить 6% от суммы вклада.

«Начинается кризис — не важно спровоцирован он извне или общая ситуация, как с пандемией — банки берут и повышают комиссию», — рассказал Бураков, заметив, что в 2022 году число жалоб на комиссии банков увеличилось в два раза.

Ранее с бывших руководителей одного из банков-банкротов в Ростове собрались взыскать 203 миллиона рублей.

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