Игорь Бураков сообщил, что в год на территории России жители делают около семи миллиардов переводов на общую сумму в 40 триллионов рублей. По мнению Буракова, с развитием технологий стоимость переводов должна снижаться, однако сейчас банки берут комиссию за платежи ЖКХ до 3%, что фактически становится для населения дополнительным налогом на коммунальные услуги. За перевод вкладов из банка в банк и вовсе приходится платить 6% от суммы вклада.