Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
ТАСС пишет, что в данный момент снова открыто движение по дороге из Ростова-на-Дону в сторону Таганрога. До этого издание сообщало, что дорога была перекрыта в обе стороны.
«Ранее дорогу перекрывали автомобилями ДПС, а транспорт разворачивали обратно», — уточнило издание.
До этого водители говорили о перекрытом движении на трассе М-4 «Дон», что привело к пробкам. СМИ писали, что люди заметили военную технику.
О технике рассказывали и ростовчане, которые увидели ее в центре города. А ТАСС сообщило о возбужденном уголовном деле в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, оно связано с призывами к вооруженному мятежу.
Ранее Пригожин заявил, что по позициям ЧВК якобы был нанесен удар и он не оставил это без ответа.