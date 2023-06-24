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Движение в сторону Таганрога восстановили в ночь на 24 июня

24 июня 2023, 03:56
Фото: 1mi
В Ростовской области восстановили движение в сторону Таганрога, которое перекрывали, сообщают СМИ.

ТАСС пишет, что в данный момент снова открыто движение по дороге из Ростова-на-Дону в сторону Таганрога. До этого издание сообщало, что дорога была перекрыта в обе стороны.

«Ранее дорогу перекрывали автомобилями ДПС, а транспорт разворачивали обратно», — уточнило издание.

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До этого водители говорили о перекрытом движении на трассе М-4 «Дон», что привело к пробкам. СМИ писали, что люди заметили военную технику.

О технике рассказывали и ростовчане, которые увидели ее в центре города. А ТАСС сообщило о возбужденном уголовном деле в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, оно связано с призывами к вооруженному мятежу.

Ранее Пригожин заявил, что по позициям ЧВК якобы был нанесен удар и он не оставил это без ответа.

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