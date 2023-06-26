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В Ростове-на-Дону в 2024 году появится первая в РФ интернатура для ветврачей

26 июня 2023, 14:49
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону будет запущена первая в стране интернатура для ветеринарных врачей, сообщает ДГТУ.

Первый набор начнется уже в 2024 году, в рамках которого будут подготовлены узкоспециализированные практикующие врачи. Срок этого эксперимента составляет пять лет. После истечения этого времени рассмотрят вопрос о внесении изменений в закон об образовании.

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Добавим, что программа интернатуры будет открыта еще в одном вузе, который находится в Москве.

«Есть две главные проблемы ветеринарного образования: отсутствие специализации и заочное обучение. Инициативная группа больше года прорабатывала проект в Сколково и Ростове-на-Дону», — сказано в сообщении.

Ранее российский ветеринар рассказал о редком «голубе-мутанте» из Британии.

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