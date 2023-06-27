Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Портал 161.py со ссылкой на собственные источники в силовых структурах объявил, что несколько десятков полицейских якобы отправились в Кремль на встречу президента Путина с силовиками и военными.
Источники издания утверждают, что в Москву отправились рядовые сотрудники, которых президент планирует поблагодарить за выполнение их служебных обязанностей.
Напомним, в минувшие выходные ЧВК «Вагнер» вошла в Ростове и заняла штаб ЮВО, осев в центре города почти на сутки, вызвав ужесточение мер безопасности и парализовав дорожное движение. Президент ранее уже выразил благодарность сотрудникам силовых структур, которые, по его мнению, предотвратили гражданскую войну.