Напомним, в минувшие выходные ЧВК «Вагнер» вошла в Ростове и заняла штаб ЮВО, осев в центре города почти на сутки, вызвав ужесточение мер безопасности и парализовав дорожное движение. Президент ранее уже выразил благодарность сотрудникам силовых структур, которые, по его мнению, предотвратили гражданскую войну.