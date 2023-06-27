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Ростовских полицейских вызвали в Кремль на встречу с президентом Путиным после мятежа

27 июня 2023, 15:07
Фото: kremlin.ru
Ростовских полицейских вызвали в Кремль на встречу с президентом Путиным после мятежа
После мятежа ЧВК «Вагнер» ростовских полицейских вызвали в Кремль для встречи с президентом, об этом сообщили донские СМИ.

Портал 161.py со ссылкой на собственные источники в силовых структурах объявил, что несколько десятков полицейских якобы отправились в Кремль на встречу президента Путина с силовиками и военными.

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Источники издания утверждают, что в Москву отправились рядовые сотрудники, которых президент планирует поблагодарить за выполнение их служебных обязанностей.

Напомним, в минувшие выходные ЧВК «Вагнер» вошла в Ростове и заняла штаб ЮВО, осев в центре города почти на сутки, вызвав ужесточение мер безопасности и парализовав дорожное движение. Президент ранее уже выразил благодарность сотрудникам силовых структур, которые, по его мнению, предотвратили гражданскую войну.

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