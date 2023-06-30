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Глава МИДа Лавров назвал передрягой события Ростове-на-Дону

30 июня 2023, 11:32
Фото: 1MI
Глава МИДа Лавров назвал передрягой события Ростове-на-Дону
Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл передрягой произошедший мятеж в стране, в том числе Ростове-на-Дону.

Комментарий Лаврова на эту тему опубликовало РИА «Новости». Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вместе с военной техникой вошел в Ростов-на-Дону. Вооруженный мятеж был прекращен после проведенных переговоров.

Теперь по поводу произошедшей ситуации высказался глава МИДа РФ Сергей Лавров и заявил, что громче, чем «передрягой», это трудно назвать.

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«По поводу этой ситуации высказались все политические силы страны. Если у Запада есть какие-то сомнения, то это ваши проблемы. Россия из таких ситуаций всегда выходила более крепкой и сильной», — заявил Лавров.

Он добавил, что так будет и в этот раз, так как процесс уже начался.

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