Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Комментарий Лаврова на эту тему опубликовало РИА «Новости». Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вместе с военной техникой вошел в Ростов-на-Дону. Вооруженный мятеж был прекращен после проведенных переговоров.
Теперь по поводу произошедшей ситуации высказался глава МИДа РФ Сергей Лавров и заявил, что громче, чем «передрягой», это трудно назвать.
«По поводу этой ситуации высказались все политические силы страны. Если у Запада есть какие-то сомнения, то это ваши проблемы. Россия из таких ситуаций всегда выходила более крепкой и сильной», — заявил Лавров.
Он добавил, что так будет и в этот раз, так как процесс уже начался.