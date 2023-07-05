Posted 5 июля, 04:58
Published 5 июля, 04:58
Modified 5 июля, 05:03
Updated 5 июля, 05:03
Главе ведомства будет доложено о ходе проверки по информации о нарушении прав инвалида в Ростовской области.
По данным СМИ, житель города Каменск-Шахтинский, который является инвалидом, не может использовать придомовую территорию для проезда на инвалидном кресле из-за плохого состояния дорог и тротуаров.
«Сейчас проводится проверка данной информации. Руководителю регионального УСКР необходимо представить доклад о прогрессе проверки и выявленных фактах», — сказано в сообщении.
Ранее инвалид пожаловался на отсутствие лекарств в туберкулезной больнице Новочеркасска.