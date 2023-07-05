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Posted 5 июля, 04:58

Published 5 июля, 04:58

Modified 5 июля, 05:03

Updated 5 июля, 05:03

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Бастрыкин потребовал доклад о проблемах инвалида из-за дорог в Ростовской области

5 июля 2023, 04:58
Фото: 1MI
Глава Следственного комитета потребовал доложить о ходе проверки, связанной с нарушением прав инвалида, сообщает СКР.

Главе ведомства будет доложено о ходе проверки по информации о нарушении прав инвалида в Ростовской области.

По данным СМИ, житель города Каменск-Шахтинский, который является инвалидом, не может использовать придомовую территорию для проезда на инвалидном кресле из-за плохого состояния дорог и тротуаров.

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«Сейчас проводится проверка данной информации. Руководителю регионального УСКР необходимо представить доклад о прогрессе проверки и выявленных фактах», — сказано в сообщении.

Ранее инвалид пожаловался на отсутствие лекарств в туберкулезной больнице Новочеркасска.

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