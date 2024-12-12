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2024
Приезжие избили и ограбили студента в Волгодонске
В городе Волгодонске Ростовской области приезжие напали на студента. В Следкоме России прокомментировали инцидент 12 декабря.
12 декабря, 09:54
Муфтий Мухетдинов попал в скандал из-за слов об истории России и роли русских в ней
Доклад муфтия Дамира Мухетдинова об истории России вызвал волну критики в медиа и среди научного сообщества.
18 ноября, 14:49
Бастрыкин потребовал доклад о деле разрушенного дома на Нариманова в Ростове
14 июля, 12:34
СК затребовал доклад после смерти выпавшей из автобуса девочки в Ростове
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад после ДТП с гибелью ребенка, сообщает Инфоцентр СК РФ.
12 июня, 13:26
Дольщики ЖК «Город у реки» в Ростове обратились в Следком с жалобой на застройщика
26 марта, 12:13
СК начал проверку после нападения приезжих на таксиста в Ростове-на-Дону
7 января, 12:09
2023
Главный следователь РФ вмешался в дело о гибели младенца в Ростовской области
В Ростовской области возбудили уголовное дело после смерти новорожденной девочки, сообщили в региональном УСКР.
19 декабря 2023, 08:31
Военкор Сладков рассказал, что может измениться после визита Путина в Ростов
10 ноября 2023, 08:29
Западные СМИ выразили обеспокоенность из-за визитов Путина в Ростов
Западные СМИ активно комментируют визит президента России Владимира Путина в Ростов-на-Дону, где он посетил штаб ВС России, сообщает «Южный федеральный».
20 октября 2023, 11:23
В Сети опубликовали кадры визита Владимира Путина в Ростов-на-Дону
В Интернете появились фотографии визита президента России Владимира Путина в Ростов-на-Дону, снимки опубликованы на сайте Кремля.
20 октября 2023, 06:15
Путин приехал в штаб ВС в Ростове-на-Дону (ВИДЕО)
19 октября 2023, 22:50
Бастрыкину доложат о расследовании дела об изнасиловании ребенка в Ростовской области
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дела об изнасиловании девушки в Ростовской области, сообщили в СКР.
11 июля 2023, 04:57
Бастрыкин потребовал доклад о проблемах инвалида из-за дорог в Ростовской области
Глава Следственного комитета потребовал доложить о ходе проверки, связанной с нарушением прав инвалида, сообщает СКР.
5 июля 2023, 04:58

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