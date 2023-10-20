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Published Сегодня, 06:15

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Updated Сегодня, 07:08

В Сети опубликовали фото визита Путина в Ростов-на-Дону

В Сети опубликовали кадры визита Владимира Путина в Ростов-на-Дону

20 октября 2023, 06:15
Фото: http://kremlin.ru/
В Сети опубликовали фото визита Путина в Ростов-на-Дону

Появились кадры визита Владимира Путина в штаб ВС России в Ростове-на-Дону

В Интернете появились фотографии визита президента России Владимира Путина в Ростов-на-Дону, снимки опубликованы на сайте Кремля.

Напомним, что Путин прибыл в Ростов после своего визита в Пермь. Он посетил штаб Вооруженных сил России, где провел встречу с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Во время беседы они затронули темы проведения спецоперации. Но подробности представленного президенту доклада не раскрываются.

Фото: kremlin.ru
Стала известна причина визита Путина в Ростов-на-Дону
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Фото: kremlin.ru

На опубликованных снимках показали саму встречу Путина и Герасимова.

Ранее Путин назначил двух судей в Южном окружном военном суде в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого президент подарил школьнице из Ростова ключ управления пуском ракеты.

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