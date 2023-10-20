В Сети опубликовали кадры визита Владимира Путина в Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Напомним, что Путин прибыл в Ростов после своего визита в Пермь. Он посетил штаб Вооруженных сил России, где провел встречу с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
Во время беседы они затронули темы проведения спецоперации. Но подробности представленного президенту доклада не раскрываются.
На опубликованных снимках показали саму встречу Путина и Герасимова.
Ранее Путин назначил двух судей в Южном окружном военном суде в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого президент подарил школьнице из Ростова ключ управления пуском ракеты.