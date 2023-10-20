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Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону

Стала известна причина визита Владимира Путина в Ростов-на-Дону

20 октября 2023, 05:11
Фото: 1MI

Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону

Президент России Владимир Путин посетил Ростов-на-Дону и заслушал доклад о ситуации с СВО, говорится на сайте Кремля.

Глава государства возвращался из Перми и заехал в Ростов, где посетил штаб ВС России. Он провел встречу с начальником генштаба ВС России Валерием Герасимовым.

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«Президенту доложили о ходе проведения СВО. Также он пообщался с другими представителями Минобороны», — говорится в публикации.

Но подробностей этих встреч на данный момент нет.

Добавим, что президент посещал донскую столицу в августе, где провел совещание в штабе группировки СВО. С подробностями этого визита можно ознакомиться по ссылке.

Ранее Путин предложил построить высокоскоростную магистраль через Ростов. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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