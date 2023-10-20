Стала известна причина визита Владимира Путина в Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Глава государства возвращался из Перми и заехал в Ростов, где посетил штаб ВС России. Он провел встречу с начальником генштаба ВС России Валерием Герасимовым.
«Президенту доложили о ходе проведения СВО. Также он пообщался с другими представителями Минобороны», — говорится в публикации.
Но подробностей этих встреч на данный момент нет.
Добавим, что президент посещал донскую столицу в августе, где провел совещание в штабе группировки СВО. С подробностями этого визита можно ознакомиться по ссылке.
Ранее Путин предложил построить высокоскоростную магистраль через Ростов. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.