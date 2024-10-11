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2024
Ростов-на-Дону признали одним из самых дорогих городов России для жизни
Почти половина опрошенных решили, что Ростов — один из самых дорогих для жизни городов России, следует из результатов исследования SuperJob.
11 октября, 10:59
2023
Ростов-на-Дону вошел в число «облысевших» без деревьев городов
1 декабря 2023, 11:29
Молодая мама из Ростова умерла от ковида во время командировки
9 ноября 2023, 14:18
«Ростова в маршруте нет»: дети не увидят поезд Деда Мороза на Дону
7 ноября 2023, 14:07
Западные СМИ выразили обеспокоенность из-за визитов Путина в Ростов
Западные СМИ активно комментируют визит президента России Владимира Путина в Ростов-на-Дону, где он посетил штаб ВС России, сообщает «Южный федеральный».
20 октября 2023, 11:23
В Сети опубликовали кадры визита Владимира Путина в Ростов-на-Дону
В Интернете появились фотографии визита президента России Владимира Путина в Ростов-на-Дону, снимки опубликованы на сайте Кремля.
20 октября 2023, 06:15
Мужчины в Ростове-на-Дону оказались одни из самых щедрых на ювелирные украшения
Ростов-на-Дону попал в список городов с самыми щедрыми мужчинами на ювелирные украшения, сообщают СМИ.
20 июля 2023, 13:15
Бывших бойцов «Вагнера» обвинили в погроме в гостинице в Ростове-на-Дону и побеге
В Ростове-на-Дону трое бывших бойцов ЧВК «Вагнер» разгромили номера в гостинице, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
19 июля 2023, 07:34

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