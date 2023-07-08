Ростовчане обратились к губернатору Голубеву из-за рухнувшего дерева

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В субботу, 8 июля, читатели обратились в RostovGazeta с жалобой на бездействие местных органов власти. Жители района Болгарстрой в Ростове сообщили, что на улице Мыльникова, 1А рухнуло аварийное дерево. По счастливой случайности надломившийся ствол рухнул между припаркованных автомобилей, не повредив их и не придавив прохожих. Однако движение на участке, по словам горожан, затруднено.
«Висят оборванные провода под напряжением. Убирать дерево и разбираться с электрикой никто не хочет», — рассказали читатели, добавив, что даже после обращения в экстренные службы пока не смогли получить помощь по своей проблеме.
Позднее жители обратились к губернатору Ростовской области Василию Голубеву, попросив его о содействии, чтобы получить помощь от местных органов власти.
«Уважаемый Василий Юрьевич> […]Службы на звонки не реагируют. Рядом, вдоль дороги потенциально такая же ситуация. Ждём трагедии?», — спрашивают обеспокоенные ростовчане у губернатора.
Ранее в Ростове на лавочку упал огромный тополь.