Ростовчане обратились к губернатору Голубеву из-за рухнувшего дерева

В субботу, 8 июля, читатели обратились в RostovGazeta с жалобой на бездействие местных органов власти. Жители района Болгарстрой в Ростове сообщили, что на улице Мыльникова, 1А рухнуло аварийное дерево. По счастливой случайности надломившийся ствол рухнул между припаркованных автомобилей, не повредив их и не придавив прохожих. Однако движение на участке, по словам горожан, затруднено.