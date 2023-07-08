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Ростовчане обратились к губернатору Голубеву из-за рухнувшего дерева

8 июля 2023, 12:01
Фото: Фото от читателей / rostovgazeta.ru
Ростовчане обратились к губернатору Голубеву из-за рухнувшего дерева

В Ростове на Болгарстрое рухнувшее дерево заблокировало движение и оборвало провода

В Ростове жители обратились к губернатору Ростовской области Василию Голубеву из-за упавшего дерева, комментарий появился в Telegram-канале главы региона.

В субботу, 8 июля, читатели обратились в RostovGazeta с жалобой на бездействие местных органов власти. Жители района Болгарстрой в Ростове сообщили, что на улице Мыльникова, 1А рухнуло аварийное дерево. По счастливой случайности надломившийся ствол рухнул между припаркованных автомобилей, не повредив их и не придавив прохожих. Однако движение на участке, по словам горожан, затруднено.

«Висят оборванные провода под напряжением. Убирать дерево и разбираться с электрикой никто не хочет», — рассказали читатели, добавив, что даже после обращения в экстренные службы пока не смогли получить помощь по своей проблеме.

Фото: Фото от читателей / rostovgazeta.ru

Позднее жители обратились к губернатору Ростовской области Василию Голубеву, попросив его о содействии, чтобы получить помощь от местных органов власти.

«Уважаемый Василий Юрьевич> […]Службы на звонки не реагируют. Рядом, вдоль дороги потенциально такая же ситуация. Ждём трагедии?», — спрашивают обеспокоенные ростовчане у губернатора.

Ранее в Ростове на лавочку упал огромный тополь.

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